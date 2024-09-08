Зеленский попросил Мелони быть посредником в переговорах со США по ЗРК Patriot, - СМИ

Премьер-министр все еще считает, что "судьба конфликта" не столь однозначна.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы премьер-министр Италии Джорджа Мелони сыграла посредническую роль в переговорах с США о передаче Украине систем ПВО Patriot. Об этом сообщает газета Messaggero со ссылкой на источники.

"Зеленский задумал посредническую роль для Рима. Он хотел бы, чтобы Мелони, председатель G7 до конца года, подтолкнула Вашингтон к передаче значительного числа Patriot до того, как звездно-полосатые выборы станут слишком близки", – говорится в издании.

Также в ходе переговоров Зеленского и Мелоне речь шла о передаче Украине второго комплекса ПВО Samp-T, которая была одобрена в июне, однако поставку пришлось задержать.

Видео дня

"По последней информации, отправку Samp-T можно ожидать до конца сентября, в чем Мелони заверила Зеленского", – отмечается в статье.

Cистемы ПВО Patriot для Украины - детали

Румыния подарила Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Соответствующий указ после одобрения в парламенте опубликовали на сайте президента страны Клауса Йоханниса.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что решение передать Украине румынскую систему Patriot принято. Он поблагодарил за это.

Вас также могут заинтересовать новости: