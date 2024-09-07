Глава государства поблагодарил за все выделенные пакеты военно-технической помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 сентября, встретился в Италии с председателем Совета министров этой страны Джорджей Мелони. Встреча состоялась на полях форума "Амброзетти", сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил за все выделенные пакеты военно-технической помощи и отметил, что соответствующее вооружение важно передать Украине как можно скорее.

"Мы очень благодарны вам и вашей команде, всему итальянскому народу за ту поддержку, которую вы нам оказали", - сказал Зеленский. Видео дня

Он проинформировал Мелони о ситуации на поле боя, недавних обстрелах гражданской и критической инфраструктуры Украины со стороны РФ, а также рассказал об актуальных оборонных потребностях.

"Лидеры обсудили шаги для практической реализации решения "Группы семи" о предоставлении Украине почти 50 млрд долларов США за счет замороженных российских активов. Глава Украинского государства также отметил решение Италии принять следующую Конференцию по вопросам восстановления Украины, которая состоится в 2025 году. Подготовка к мероприятию уже началась", - говорится в статье.

Также во время встречи стороны обсудили вопросы восстановления и восстановления Украины, в частности ее энергетической системы.

"Отдельное внимание уделили реализации Формулы мира. Италия активно участвует в имплементации каждого пункта. Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о следующих шагах нашего государства на пути к евроинтеграции и отметил поддержку со стороны Италии", - отмечается в сообщении.

Зарубежные визиты Владимир Зеленского

Накануне президент Украины Владимир Зеленский приехал в Германию на заседание "Рамштайн". Он, в частности, отметил, что Киеву нужна решимость партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор.

В Германии Зеленский принял участие в заседании группы и встретился с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом. Отдельно президент Украины провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

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