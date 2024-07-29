Премьер-министр Италии и лидер КНР также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и реформу ООН.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Китая Си Цзиньпин во время встречи в Пекине в понедельник обсудили войну в Украине, реформу ООН и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на офис главы итальянского правительства.

Отмечается, что лидеры "обсудили приоритетные вопросы международной повестки дня, от войны в Украине до рисков дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке".

"Они также обсудили растущую напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе, ... они остановились на некоторых основных вопросах глобального управления, представляющих общий интерес, от искусственного интеллекта до борьбы с изменением климата и процесса реформирования Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении. Видео дня

Кроме того, Мелони и СИ согласились с позитивным развитием отношений между Италией и Китаем в контексте 20-й годовщины Глобального стратегического партнерства, подчеркнув важность "сбалансированного, взаимовыгодного сотрудничества, основанного на взаимном доверии".

"Во время встречи были обсуждены основные темы двусторонних отношений, от вопросов экономики и торговли до сотрудничества в научной и культурной сферах", - пишет СМИ.

Поддержка Китаем РФ в войне против Украины - последние новости

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