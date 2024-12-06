США передадут Украине всю обещанную Байденом помощь до конца его каденции, - Белый дом

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы до завершения его каденции использовать все остаточные средства, выделенные на поддержку Украины по назначению.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, сообщает Укринформ.
"У меня нет для вас цифр или оценок того, сколько средств останется или не останется в течение следующих 45 дней, но мы стремимся реализовать эти деньги", - сказала она.
Жан-Пьер заверила, что действующее правительство сделает все возможное, чтобы успеть использовать все остаточные средства из пакета помощи, который был принят Конгрессом в апреле этого года.
Также пресс-секретарь Белого дома ответила на вопрос о том, обеспокоен ли Байден тем, что новый президент США Дональд Трамп остановит помощь Украине. Она напомнила, что пакет помощи был принят на двухпартийной основе и это стоит учитывать.
Помощь Украине от США
В середине ноября в Пентагоне сообщили, что у США осталось 9,3 миллиарда долларов на помощь Украине. Их хотят использовать до конца каденции нынешнего президента Джо Байдена.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан раскрыл "экспресс-план" Байдена для Украины. Он заявил, что ему поручили значительно увеличить поставки оружия.
Кроме того, в начале ноября Пентагон объявил, что передает украинской армии новый пакет помощи на сумму 425 миллионов долларов. В пакет вошли бронетранспортеры Stryker, боеприпасы для NASAMS и HIMARS, противотанковые системы Javelin, артиллерийские боеприпасы и многое другое.