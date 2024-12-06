США передадут Украине всю обещанную Байденом помощь до конца его каденции, - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что пакет помощи Украине был принят на двухпартийной основе.

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы до завершения его каденции использовать все остаточные средства, выделенные на поддержку Украины по назначению.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, сообщает Укринформ.

"У меня нет для вас цифр или оценок того, сколько средств останется или не останется в течение следующих 45 дней, но мы стремимся реализовать эти деньги", - сказала она.

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Жан-Пьер заверила, что действующее правительство сделает все возможное, чтобы успеть использовать все остаточные средства из пакета помощи, который был принят Конгрессом в апреле этого года.

Также пресс-секретарь Белого дома ответила на вопрос о том, обеспокоен ли Байден тем, что новый президент США Дональд Трамп остановит помощь Украине. Она напомнила, что пакет помощи был принят на двухпартийной основе и это стоит учитывать.

Помощь Украине от США

В середине ноября в Пентагоне сообщили, что у США осталось 9,3 миллиарда долларов на помощь Украине. Их хотят использовать до конца каденции нынешнего президента Джо Байдена.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан раскрыл "экспресс-план" Байдена для Украины. Он заявил, что ему поручили значительно увеличить поставки оружия.

Кроме того, в начале ноября Пентагон объявил, что передает украинской армии новый пакет помощи на сумму 425 миллионов долларов. В пакет вошли бронетранспортеры Stryker, боеприпасы для NASAMS и HIMARS, противотанковые системы Javelin, артиллерийские боеприпасы и многое другое.

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