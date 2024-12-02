В Белом доме решили оказать такую поддержку, несмотря на проблемы с американскими запасами.

Администрация президента США Джо Байдена пытается договориться о передаче Украине дополнительного оружия на миллиарды долларов, однако внутри страны переживают из-за того, что такое решение может уменьшить американские запасы и забрать ресурсы из других горячих точек. Об этом сообщили официальные лица для издания The Washington Post.

В WP отмечают, что такая инициатива была предложена из-за опасений союзников Украины о том, что после вступления в должность нового президента Дональда Трампа произойдут резкие изменения в политике в отношении войны в Украине.

По словам некоторых чиновников, в администрации Байдена также разочарованы тем, что украинские лидеры не хотят снижать мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, о чем призывали в США.

Видео дня

Представители администрации отмечают, что решение президента Джо Байдена в конце своего президентского срока о предоставлении разрешения на ракетные удары вглубь территории РФ может дать Украине некоторое время для контроля ситуации. Однако чиновники все же призывают украинскую власть расширить свою армию на более 160 тысяч военных, в которых, как отмечают в Киеве, нуждаются ВСУ.

"Возможно, разрыв в вооружениях между Украиной и Россией не полностью преодолен, но он значительно улучшился. Что касается живой силы, то это просто вопрос математики и физики. Я не пытаюсь обвинить Украину в чем-то. Это очень сложный вопрос для них. Но в течение особенно последнего года, они просто не мобилизуют и не тренируют достаточное количество солдат, чтобы заменить потери на поле боя", - отметил один из чиновников на условиях анонимности.

Также один из высокопоставленных представителей оборонного ведомства США подчеркнул, что главным риском такой краткосрочной помощи Украине будет угроза для других миссий, ведь военные выделяют больше средств и личного состава для размещения большого количества военного оборудования в странах Европы. Он отметил:

"Мы изучали, какими могут быть варианты... если нам будет поручено осуществить это ускорение, и какой будет цена для других миссий по всему миру".

По словам представителя администрации, в Белом доме решили оказать такую помощь, несмотря на проблемы с американскими запасами, учитывая "все последствия, которые война в Украине имеет для международного порядка, основанного на правилах, и для других театров военных действий по всему миру, а также то, какие уроки из этого вынесут авторитарные государства".

"Наиболее решающим фактором на поле боя сегодня являются украинские солдаты, которые готовы бороться за стабилизацию линии фронта", - добавил он.

В свою очередь военные аналитики отмечают резкое увеличение войск РФ на западе Донецкой области, что угрожает Покровску и Великой Новоселке, а также украинским линиям снабжения.

Однако представитель оборонного ведомства США считает, что угроза является не такой сильной, ведь местность к югу от Покровска не очень хорошо защищена, а также украинские военные отходят на более безопасные позиции.

"Я ожидаю, что как только они (россияне - УНИАН) пройдут через эту открытую местность и столкнутся с более укрепленной обороной украинцев, это станет для них более типичным, и вы вернетесь к гораздо более медленному темпу продвижения, к изнурительному бою, который мы видели в другие времена", - объяснил чиновник.

США и Украина - последние новости

Ранее журналисты Reuters сообщили, что США готовят пакет вооружения для Украины на сумму 725 миллионов долларов. В частности администрация Байдена планирует предоставить разнообразное оружие из американских запасов, среди которого противопехотные мины, беспилотники, ракеты "Стингер" и боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

В то же время издание Newsweek, ссылаясь на заявления представителей Белого дома, сообщило, что США не будут передавать Украине ядерное оружие. Отмечается, что такие слухи начали распространяться из-за новых угроз российского диктатора Владимира Путина в адрес Запада.

Вас также могут заинтересовать новости: