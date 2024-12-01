Он говорит, что ему поручили значительно увеличить поставки оружия.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден хочет увеличить помощь Украине и продвинуться в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом до того, как покинет Белый дом.

Об этом в интервью ABC News заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, новая команда будет иметь собственную политику и собственный подход к этому вопросу, поэтому администрация Байдена должна убедиться, что Украина будет находиться "в лучшей возможной позиции":

"Мы сделаем все, что в наших силах в течение этих 50 дней, чтобы предоставить Украине все возможные инструменты для укрепления ее позиций на поле боя, чтобы она была сильнее за столом переговоров. Президент поручил мне проконтролировать значительное увеличение военного оборудования, чтобы мы потратили каждый доллар, который нам выделил Конгресс, до того времени, когда он уйдет с должности".

Помощь США Украине

В середине ноября в американском Минобороны сообщили, что имеют на помощь украинской армии еще более девяти миллиардов долларов. Их хотят использовать до конца каденции Джо Байдена.

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Впоследствии они сообщили, что передают Украине семидесятый транш военной помощи из своих запасов. Речь идет о технике и оружии стоимостью около 275 миллионов долларов.

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