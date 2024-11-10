Чернев отметил, что до сих пор не использованы все 60 млрд долларов, которые одобрил весной Конгресс.

Тех 6 миллиардов долларов, которые США готовятся предоставить в качестве помощи до конца каденции действующего президента Джо Байдена, Украине должно хватить на период до инаугурации Дональда Трампа. Такое заявление сделал народный депутат Украины, замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев.

"Но вместе с тем, мы понимаем, что это 2024 год и часть 2025-го. Это бюджет, который был заложен на 2024 год. На 2025-й, я думаю, нам не стоит надеяться на какой-то большой пакет, который будет проголосован", – сказал он в эфире телемарафона.

По словам Чернева, сейчас Украина пытается во всех программах для закупки вооружения за рубежом "расширить отдельно по каждой статье и увеличить через знакомых конгрессменов эти цифры, которые могут быть предоставлены Украине".

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"Это мы говорим о военной помощи. Если мы говорим о финансовой помощи, я думаю, что не стоит ожидать, что будет в этот раз прямая финансовая помощь нашему бюджету. Об этом уже говорили неоднократно многие республиканцы. Это может быть предоставлено как кредит. Для нас подходит, главное – чтобы были деньги. Опять же, мы даже не использовали те 60 млрд для Украины, которые были проголосованы [Конгрессом США весной]", – добавил он.

Вероятность того, что будет проголосована отмена предоставления Украине помощи на остаток проголосованной ранее суммы, мала. Но она все равно существует, говорит Чернев.

"Хотя, я думаю, 99%, что оно останется и будет использовано Украиной", – резюмировал нардеп.

Помощь США Украине: вы могли это пропустить

WSJ сообщает, что Соединенные Штаты Америки отправляют Украине более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS. Этот запас должен закрыть потребности Украины в средствах ПВО до конца этого года.

Ранее СМИ сообщали, что американским оборонным подрядчикам разрешили работать в Украине для обслуживания и ремонта оружия, поставленного Пентагоном. К системам вооружения, которые будут обслуживать подрядчики из США, относятся истребители F-16 и системы противовоздушной обороны Patriot.

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