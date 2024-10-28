Большая часть денег пойдет на военные нужды страны.

Норвегия выделяет Украине новый пакет помощи на сумму в 500 миллионов евро. 350 миллионов пойдут на военную поддержку страны.

Об этом на совместной пресс-конференции участников четвертого саммита Украина - Северная Европа, участие в которой также принял президент Владимир Зеленский, сообщил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стьоре. Он отметил, что над реализацией этой инициативы Норвегия будет работать вместе с Данией:

"Мы слышали, президент Зеленский, вашу четкую и трезвую оценку того, что происходит на фронтах. Мы знаем, сколько детей и женщин погибали и гибнут от российских снарядов и ракет. Это происходит из-за абсолютного пренебрежения (со стороны России, - УНИАН) к международному праву".

Премьер добавил, что Осло хочет и дальше помогать Украине, исходя из ее потребностей. Речь идет как об усилении ее противовоздушной обороны, так и о поддержке в сфере энергетики, морских и грузовых перевозок и т. п.

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Помощь Украине от Норвегии

Как сообщал УНИАН, летом на саммите Североатлантического Альянса Норвегия объявила о выделении 1 миллиарда крон на усиление защиты украинского неба. Премьер также анонсировал совместную с Германией передачу батареи IRIS-T.

Летом страна пообещала, что передаст Украине шесть своих истребителей F-16. Уже в этом месяце украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил, что страна получит их уже в ближайшее время.

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