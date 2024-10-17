Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть многоцелевых истребителей F-16. Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в социальной сети Facebook, он во время Совета Украина-НАТО провел двусторонние переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.
Он поблагодарил норвежское правительство и народ за беспрецедентную поддержку Украины. В частности, министры обсудили текущую ситуацию на фронте и украинские потребности, в частности в дальнобойном оружии.
"Достигли конкретных договоренностей по укреплению нашей противовоздушной обороны", - сообщил Умеров.
При этом, отдельное внимание было уделено авиационной составляющей - усилению украинских возможностей истребителями F16. Умеров подчеркнул:
"Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время".
Также министры обсудили вопросы развития украинской оборонной промышленности. Умеров пригласил Норвегию присоединиться к "Датской модели" - прямому финансированию украинских оборонных предприятий.
"Работаем в этом направлении", - добавил министр обороны Украины.
Вместе с тем, Умеров отдельно предложил Норвегии взять "шефство" над одной из бригад ВСУ по образцу Франции, которое включает тренировки и комплектование.
Истребителей F-16 для Украины - детали
Издание The Wall Street Journal писало, что Украина, вероятно, не будет иметь полной эскадрильи истребителей F-16 до конца 2024 года. Скорее всего, такое количество самолетов Киев сможет получить к весне или лету 2025 года. Это связано с обучением украинских пилотов на этих самолетах.
Главный редактор Defense Express Олег Катков отмечает, что на первом этапе, когда Украина имеет недостаточное количество не только самолетов F-16, но и боевого опыта их использования, эти машины будут использоваться только в качестве усиления противовоздушной обороны (ПВО) в тыловых районах.