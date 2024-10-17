Министры обороны Украины и Норвегии достигли конкретных договоренностей по укреплению украинской противовоздушной обороны.

Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть многоцелевых истребителей F-16. Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в социальной сети Facebook, он во время Совета Украина-НАТО провел двусторонние переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.

Он поблагодарил норвежское правительство и народ за беспрецедентную поддержку Украины. В частности, министры обсудили текущую ситуацию на фронте и украинские потребности, в частности в дальнобойном оружии.

"Достигли конкретных договоренностей по укреплению нашей противовоздушной обороны", - сообщил Умеров.

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При этом, отдельное внимание было уделено авиационной составляющей - усилению украинских возможностей истребителями F16. Умеров подчеркнул:

"Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время".

Также министры обсудили вопросы развития украинской оборонной промышленности. Умеров пригласил Норвегию присоединиться к "Датской модели" - прямому финансированию украинских оборонных предприятий.

"Работаем в этом направлении", - добавил министр обороны Украины.

Вместе с тем, Умеров отдельно предложил Норвегии взять "шефство" над одной из бригад ВСУ по образцу Франции, которое включает тренировки и комплектование.

Истребителей F-16 для Украины - детали

Издание The Wall Street Journal писало, что Украина, вероятно, не будет иметь полной эскадрильи истребителей F-16 до конца 2024 года. Скорее всего, такое количество самолетов Киев сможет получить к весне или лету 2025 года. Это связано с обучением украинских пилотов на этих самолетах.

Главный редактор Defense Express Олег Катков отмечает, что на первом этапе, когда Украина имеет недостаточное количество не только самолетов F-16, но и боевого опыта их использования, эти машины будут использоваться только в качестве усиления противовоздушной обороны (ПВО) в тыловых районах.

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