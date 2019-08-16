«Сошел с ума»: в Дании прокомментировали информацию СМИ об идее Трампа «купить Гренландию»

Политики Дании говорят, что «сейчас не XIX век», и остров не продается.

Ряд датских политиков прокомментировали информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы желает приобрести у Дании остров Гренландия.

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Как сообщает «Европейская правда», реакции политиков собрала датская газета Ekstra Bladet.

Экс-премьер Дании Ларс Льокке Расмуссен решил даже не воспринимать всерьез идею продажи острова.

"Это наверное первоапрельская шутка... но он совсем не к сезону!" - отметил политик.

Представитель левых сил, депутат Майкл Ааструп отметил: "Гренландия не продается! Времена, когда легко можно было купить землю и людей, счастливо миновали".

Представитель Датской народной партии Гренландии Сорен Эсперсен прокомментировал информацию относительно намерений Трампа жестче.

"Если это правда, и он действительно над этим работает, то это явное доказательство того, что он сошел с ума. Должен сказать, как есть: идея продажи Данией 50 тысяч граждан Соединенным Штатам является абсолютным безумием", - сказал он.

Подобного мнения придерживается депутат и лидер Красно-зеленого альянса Дании Пернилл Скипер.

"Если он действительно считает, что можно купить целую страну и целый народ, это многое говорит о Трампе. Гренландия – это гренландцы, и это не XIX век. Не продается" - заявила политик.

Ранее издание New York Times написало, что Трамп уже год ищет способ купить Гренландию. В частных беседах советники Трампа говорят, что не верят, что нечто подобное может действительно произойти. Но вместо того, чтобы сказать американскому президенту о невозможности воплощения такой прихоти, они согласились изучить вопрос.