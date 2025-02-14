Джек Пособец публично распространяет расистские заявления и повторяет российскую пропаганду.

Американских министров во время их зарубежных поездок по вопросам Украины сопровождает блогер-неонацист Джек Пособец, который продвигает расовые теории и открыто распространяет российскую пропаганду. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на документы и слова источников.

В частности Пособец сопровождает министра обороны США Пита Хегсета в его первой зарубежной поездке по Европе, где тот должен посетить Германию, Бельгию и Польшу. Ранее на этой неделе Пособец сопровождал министра финансов США Скотта Бессента во время его визита в Украину и, видимо, присутствовал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишет российские оппозиционный проект "Важные истории", Джек Пособец — американец польского происхождения, является создателем ультраправого сайта Human Events и ведущим собственного подкаста с многомиллионной аудиторией. В прошлом он служил в разведке ВМС США, а после стал активно сотрудничать с американскими и польскими "открытыми неонацистами", утверждает проект. В частности Пособец контактировал с известным сторонником идей "белого превосходства" Ричардом Спенсером и движением польских скинхедов, представители которого воевали на Донбассе с 2014 года на стороне России.

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Сам Пособец называет себя "новым правым" и продвигает теорию о том, что сегодня в мире происходит "геноцид белых". При этом блогер известен тем, что активно участвовал в кампаниях политической дезинформации против кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году. Тогда в основе кампании лежала переписка Клинтон, украденная российскими спецслужбами.

Позднее Пособец рекламировал в соцсетях книги одиозного идеолога "русского мира" Александра Дугина, в которых тот призывал Кремль раздувать межрасовые разногласия в США, чтобы уничтожить Америку. Также блогер рекламировал связанный с ФСБ сайт Southfront, излагающий российскую пропаганду о событиях в Крыму и на Донбассе.

Пособец также пересказывал российский фейк про американские биолаборатории в Украине и отрицал военные преступления российских солдат в Буче.

В прошлом году во время акции в поддержку участников штурма Капитолия 2021 года Пособец произнес речь, в которой в частности заявил следующее:

"Добро пожаловать в конец демократии. Мы здесь, чтобы полностью ее свергнуть".

Европа опасается сговора Трампа с Путиным

Как писал УНИАН, любезный разговор Трампа и Путина, который состоялся без участия Украины и Европы, изрядно насторожил многих европейских политиков и журналистов. Многие опасаются, что Трамп может повторить печальный опыт Мюнхенского сговора 1938 года, когда Британия и Франция отдали Гитлеру часть Чехословакии, искренне веря, что этим они умиротворили нацистов. Такие параллели в частности увидел бывший министр обороны Британии Бен Уоллес.

Аналитик CNN Стивен Колинсон боится, что возможный сговор Трампа с Путиным будет иметь последствия далеко за пределами Европы. По его мнению, эти двое могут поделить весь мир на сферы влияния.

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