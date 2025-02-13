Москву и Вашингтон, похоже, не интересует мнение не только Киева, но и остальной Европы.

Любезный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся без участия Украины и Европы, может свидетельствовать о готовности этих двоих снова поделить мир на сферы влияния. И Украина повторит судьбу Германии, разделенной на две части - свободную демократическую и оккупированную россиянами тоталитарную. Об этом пишет аналитик CNN Стивен Колинсон.

Он обратил внимание на то, как Трамп ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Украина равноправным партнером в мирных переговорах. Задумавшись немного, он сказал: "Это интересный вопрос. Я говорил, что это не хорошая война, чтобы вступать в эту войну". По мнению Колинсона, Трамп, вероятно, купился на нарратив Путина о том, что в войне виноват тот, кто подвергся грубому вторжению от авторитарного соседа.

Также Трамп и его подчиненные снова повторяют тезис о том, что Украина не может вернуть довоенные границы и что она не должна стать членом НАТО. Аналитик отмечает, что тем самым Трамп нейтрализовал один из переговорных козырей, который мог бы сыграть в пользу Украины во время торга в переговорной комнате.

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"Среда была лучшим днем для Путина после вторжения, поскольку она смела многие стремления Украины", - пишет Колинсон.

Аналитик предполагает, что Трамп не возражает против намерения России сохранить за собой уже оккупированные территории Украины.

"Теперь Америка, как и Россия, имеет президента, который считает, что великие державы имеют право на экспансионизм в своих региональных сферах влияния", - акцентирует журналист.

Колинсон предполагает, что Трамп выбрасывает из переговорного процесса не только Украину, но и Европу, на что указывает намерение встретиться с Путиным

"Для европейского уха это звучит как Мюнхен. Это звучит так, будто два великих лидера хотят мира в наше время (за счет) далекой страны, о которой они мало знают. Они готовятся заключить сделку через головы этой конкретной страны. Многие европейцы знают, чем закончился этот фильм", - заявил об этом бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

Реакция на звонок Трампа Путину

Как писал УНИАН, многие обозреватели и политики крайне негативно восприняли вчерашний разговор Трампа с Путиным. Например, профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала считает, что продемонстрированное Трампом намерение отстранить США от послевоенных гарантий Украине можно считать победой Москвы в этой войне.

Бывший посол США в Польше, политический обозреватель Дэниел Фрид наоборот более оптимистичен. По его мнению, стратегия Трампа в отношении Украины имеет свои недостатки, но не все так плохо.

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