Первым представителем администрации Трампа, совершившим визит в Украину, будет министр, который приедет за украинскими ресурсами.

На этой неделе в Украину прибудет министр финансов США Скот Бессент. Он приедет для проведения начальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg. Отмечается, что Скотт Бессент станет первым представителем команды Трампа, который посетит Украину.

Примечательно, что визит Бессента состоится всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация хочет заключить соглашение с Украиной о доступе к ресурсам в обмен на помощь в ее защите от российского вторжения.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что планирует встретиться с "серьезными людьми" из администрации Трампа в Украине до начала Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется в пятницу, 14 февраля. Украинский президент также выразил готовность к сделке, которая обеспечит большую поддержку США в обмен на некоторые полезные ископаемые Украины.

Украина обладает значительными запасами урана и нескольких важных минералов, в частности титана, лития и графита. По оценкам украинского правительства, они могут стоить триллионы долларов.

Полезные ископаемые Украины: заинтересованность США

Президент Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" передать США полезные ископаемые на 500 миллиардов долларов в качестве платы за военную помощь, которую Вашингтон передал Киеву. Ранее он настаивал на том, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, будет ли достигнуто мирное соглашение с РФ.

Специалисты Центра экономических стратегий объясняли, что реальный интерес для зарубежных инвесторов представляют другие стратегические ископаемые, запасы которых имеет Украина. Прежде всего речь идет о титане (используется в машиностроении и производстве красок и пластмасс), литии (аккумуляторные батареи, стекло, керамика) и никеле.

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