По его словам, Россия ведет гибридную войну против Запада, организует кибератаки на больницы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем обращении к нации заявил, что до 2030 года Российская Федерация планирует мобилизовать 3 миллиона солдат и построить 4 тысяч танков. Слова французского лидера сообщило издание BFMTV.

"Россия действительно планирует значительное увеличение своих военных сил, включая 3 миллиона солдат и 4 тысячи новых танков к 2030 году", - заявил он.

По его словам, Россия ведет гибридную войну против Запада, организует кибератаки на больницы, вмешивается в выборы в Румынии и Молдове, а также использует дезинформацию в соцсетях.

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Глава государства напомнил, что война в Украине продолжается уже более трех лет, а затем подчеркнул европейскую и французскую поддержку Киева.

"С первого дня мы приняли решение поддерживать Украину и вводить санкции против России. И это было правильное решение. Потому что борьба идет не только за свободу украинского народа, который проявляет невероятное мужество, но и за нашу собственную безопасность", - сказал он.

Макрон выразил уверенность, что Франция сделала "правильный выбор", поддерживая Украину на протяжении последних трех лет. Макрон добавил:

"Сражаются не только украинцы за свою свободу. Под угрозой также наша собственная безопасность. Если одна страна может безнаказанно вторгнуться в другую в Европе… мир больше не может быть гарантирован на нашем континенте".

Французкий лидер подчеркнул, что история учит нас тому, что российская угроза реальна и затрагивает европейские страны.

"Украина стала глобальным конфликтом... Россия была и останется угрозой для Франции и Европы", - заявил Макрон.

Президент Франции также призвал к решительным мерам для обеспечения безопасности Франции, Европы и Украины.

Война в Украине - планы РФ

В планах РФ на 2025 год - захват всей территории Донецкой и Луганской областей и удержание контроля над ранее оккупированными территориями. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий.

Он пояснил, что российское руководство постоянно корректирует свои планы относительно войны, однако стратегическая цель остается той же - это полная оккупация или полный контроль над Украиной.

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