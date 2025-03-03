Стратегическая цель РФ остается той же: полный контроль Украины, говорит Скибицкий.

В планах РФ на 2025 год - захват всей территории Донецкой и Луганской областей и удержание контроля над ранее оккупированными территориями. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Он пояснил, что российское руководство постоянно корректирует свои планы относительно войны, однако стратегическая цель остается той же - это полная оккупация или полный контроль над Украиной.

По словам представителя ГУР, полная оккупация за очень короткое время, как они ранее планировали, у них не удалась, поэтому теперь они стремятся к контролю над Украиной, "чтобы иметь очень мощного союзника прежде всего".

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"В своих документах они уже сейчас определяют, что руководство в Украине и Украина в целом должны быть нейтральными или пророссийскими", - подчеркнул Скибицкий.

Что же касается планов на 2025 год, то на сегодня основная цель, которую ставит Российская Федерация, - "это захват всей территории Донецкой и Луганской областей, выполнение задач так называемой "специальной военной операции" РФ, удержание контроля над теми территориями, которые были захвачены".

"Но если говорить о сущностных, глобальных планах Кремля, они остаются неизменными еще со времен развала Советского союза в 1992 году. Потому что взять под контроль и иметь непосредственное влияние на наше государство - это была одна из основных целей Кремля на протяжении многих лет", - утверждает заместитель начальника ГУР.

Также он объяснил, зачем России нужен полный контроль над Украиной:

"Украина - это мощный оборонно-промышленный комплекс, индустрия, достаточный человеческий ресурс славянского населения, которое имеет похожий язык и значительные исторические достижения за весь этот период".

Кроме того, эта большая территория, по мнению Скибицкого, позволяла бы Российской Федерации создать так называемую буферную зону на своих границах со странами НАТО.

Другие заявления ГУР относительно планов РФ

Как сообщал ранее УНИАН, у россиян есть планы начать запускать одновременно примерно 500 беспилотников по Украине. По словам представителя ГУР Скибицкого, россияне существенно увеличили выпуск БПЛА различных типов: если в 2023 - начале 2024 года они выпускали "шахеты", то на сегодня спектр беспилотных летательных аппаратов "даже не всегда возможно на пальцах одной руки пересчитать".

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявлял, что россиянам нужна пауза в войне, чтобы позже "достичь своей стратегической цели". По его словам, на оккупации Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и удержании контроля над Крымом они не остановятся, ведь "им нужно гораздо больше".

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