Вражескую армию якобы пополнили людьми, которые находились в запасе, а также "добровольцами".

Заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев утверждает, что с 1 января текущего года в армию России на контрактную службу приняты более 200 тысяч человек.

Чиновник добавил, что часть контрактников является "добровольцами", а часть - находилась в запасе. Сведения Медведева публикует ТАСС в Telegram. "…около 280 тыс. человек приняты на контрактную службу в ВС РФ с 1 января 2023 года", - заявил Медведев.

Стоит отметить, что РФ с 24 февраля 2022 года ведет против Украины полномасштабную войну, в ходе которой использует, в том числе тактику "мясных штурмов".

Видео дня

Российская сторона в Украине уже потеряла очень много живой силы. Общие потери врага на 3 сентября 2023 года составляют приблизительно 264 тыс. 660 оккупантов.

Война России против Украины - новости, которые стоит знать

Враги активно вели скрытую мобилизацию на войну против Украины, а потом объявили о ней официально. В РФ 21 сентября 2022 года якобы была введена частичная мобилизация, то есть в армию должны были попасть только люди, которые находились в запасе. СМИ писали, что на самом деле в армию забирали людей, которые раньше не служили.

В конце марта текущего года британская разведка сообщала, что российское руководство, возможно, выбрало "добровольческую модель" увеличения количества военных, чтобы в стране было минимальное число недовольных.

В середине марта журналисты выяснили, что с 1 апреля в России стартует новый набор контрактников. По сведениям СМИ, российские власти хотели, чтобы в армию попали 400 тысяч человек, и в регионы были отправлены разнарядки.

Вас также могут заинтересовать новости: