Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Лиманском, Бахмутскому, Авдеевском и Марьинском направлениях в течение суток защитники Украины отбили более 40 вражеских атак. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Отмечается, что именно на этих направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий.

Кроме того, враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, там продолжаются ожесточенные бои.

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"В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Ивановского. Подразделения Сил обороны отбили около 14 атак противника на указанном участке", - говорится в сообщении. В частности, враг обстрелял ряд населенных пунктов Донецкой области, среди них Богдановку, Курдюмовку, Белую Гору, Дружбу.

Вместе с тем, говорится в сводке, на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы. "Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отбиты более 10 вражеских атак", - отметили в Генштабе.

В то же время, вражеским обстрелам подверглись Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области. На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и Верхнекаменского.

В то же время, отмечают в Генштабе, на Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил, но обстрелял Угледар, Керменчик, Новомайорское, Золотую Ниву, Шахтерское, Большую Новоселку Донецкой области.

По данным Генштаба, на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонительные рубежи и позиции, строит фортификационные сооружения. Тем временем совершил обстрелы населенных пунктов, в частности Затишье, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье и Каменское Запорожской области; Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка, Береговое, Велетенское Херсонской области, а также Херсон.

Война новости - что происходит в Бахмуте

По данным британской разведки, в последние дни российские оккупационные войска возобновили некоторую активность в боях за Бахмут, которой не наблюдалась с конца марта, когда их продвижение в значительной степени остановилось.

Россия продолжает на поле боя тактику "мясных" штурмов, накануне ВСУ показали вид поля боя после таких атак - все в трупах российских наемников.

Известно, что в боях на Бахмутском направлении воюют не только "вагнеровцы", но и другие профессиональные подразделения российской армии.

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