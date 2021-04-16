В Брюсселе обещают, что Фон дер Ляйен лично напишет письмо Зеленскому с ответом на его предложение.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не поедет в Украину на празднование Дня Независимости в августе через нераскрытый слишком загруженный график. Но на вопрос, что же именно в ее графике, в европейском ведомстве отвечать отказываются.

"Я не могу сегодня предоставить вам детали о графике президента Еврокомиссии на конец августа", - сказал EUObserver пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер.

Он добавил, что планы Фон дер Ляйен будут обнародованы только за неделю до 24 августа, когда Украина будет праздновать 30-летие своей независимости. Глава Еврокомиссии получила приглашение от президента Владимира Зеленского посетить празднование в Киеве еще в начале апреля. Но на тот момент она совершала официальные поездки в Турцию и Иорданию. Глава администрации президента Еврокомиссии Бьерн Сиберт ответил на приглашение сам от имени Фон дер Ляен, сообщив Зеленскому, что она не приедет.

Читайте такжеPolitico: Глава Еврокомиссии вляпалась в скандал из-за отказа ехать в УкраинуЭто вызвало скандал, потому что главы администраций, согласно протоколу, не имеют права отвечать лидерам государств. Также ответ послал Киеву потенциально смешанный политический сигнал. С одной стороны, Еврокомиссия поддерживает Украину на фоне российской агрессии. А с другой - президент ведомства имеет другие приоритеты во время летних каникул, чем приехать в Киев.

Под давлением этой проблемы Мамер сказал, что письмо Сиберта не было и не будет отправлено.

"Президент Еврокомиссии теперь подпишет ответ президенту Зеленскому и точно подтвердит, что все ответы главам государств подписывает она сама", - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии.

Скандал вспыхнул во времена, когда Россия стягивает войска к восточной границе Украины, усиливая страх перед возможным вторжением. Также все произошло вскоре после встречи США и союзников по НАТО, которая прошла в начале недели в Брюсселе. На этой встрече тоже обсуждали Украину. На следующей неделе во время встречи министров иностранных дел стран ЕС украинский вопрос тоже будет обсуждаться.

Но "слишком загруженный график" Урсулы фон дер Ляйен на август поднимает другие вопросы, учитывая, что все институты ЕС на то время будут на летних каникулах. А значит никто работать не будет.

Читайте такжеЗеленский: наступило время предоставить Украине планы действий по вступлению в НАТО и ЕСВместе с тем, в Еврокомиссии уверяют, что на праздновании 30-го Дня Независимости Украины представители ведомства будут присутствовать.

"Президент позаботится о том, чтобы Еврокомиссия была представлена", - сказал Мамер.

Между тем, глава Совета ЕС Шарль Мишель в четверг провел телефонный разговор с президентом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. После телефонного разговора он написал на своей странице в Twitter о единодушной поддержке ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины. Зеленский также пригласил главу Совета ЕС присоединиться к "Крымской платформе", призванной противостоять российской оккупации и агрессии. Эта встреча состоится 23 августа. И Мишель примет в ней участие.

30-й День Независимости Украины: кого уже пригласили?

Президент Владимир Зеленский пригласил лидера США на празднование 30-летия независимости Украины еще в начале марта.

Позднее приглашение на празднование также было повторено во время первой телефонного разговора президентов Украины и США. В свою очередь, Джо Байден ответил, что ждет визита в Украину. Также Зеленский предложил Байдену принять участие в «Крымской платформе», посвященной деоккупации украинского полуострова.

10 апреля во время визита в Турцию Зеленский пригласил Раджепа Тайипа Эрдогана тоже принять участие в "Крымской платформе". Турецкий президент ответил, что поддерживает эту инициативу, а также отметил, что Анкара не признает российскую оккупацию Крыма.

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Перевод: Лесь Дымань