Правоохранители, дежурящие у здания, говорят, что люди уже пытаются залезть на арт-объект, чтобы сфотографироваться на память.

Возле Офиса президента Украины на улице Банковой появилась зеркальная инсталляция, посвященная 30-летию Независимости Украины.

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Правоохранители, дежурящие у здания ОП, говорят, что люди пытаются залезть на арт-объект, чтобы сфотографироваться на память. На зеркальных буквах остаются следы от рук.

При этом двери, пострадавшие в результате акции 20 марта, в Офис президента все еще не вернули. Вместо них по-прежнему установлены фанерные листы.

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Автор: Катерина Комолова