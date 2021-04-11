Возле Офиса президента Украины на улице Банковой появилась зеркальная инсталляция, посвященная 30-летию Независимости Украины.
Читайте такжеДверей больше нет, свастика пропала: как выглядит Офис президента после бурных выходных (фото, видео)Это слово YOUkraїne, в котором над буквой "ї" вместо точек установлены цифры 3 и 0, пишет "Сегодня".
Правоохранители, дежурящие у здания ОП, говорят, что люди пытаются залезть на арт-объект, чтобы сфотографироваться на память. На зеркальных буквах остаются следы от рук.
При этом двери, пострадавшие в результате акции 20 марта, в Офис президента все еще не вернули. Вместо них по-прежнему установлены фанерные листы.
Акция в поддержку Стерненко 20 марта: что происходило
- 20 марта в 19:00 в Киеве началась акция в поддержку Сергея Стерненка в знак протеста против его заключения. Участники скандировали: "Зеленский, не молчи!", а также: "Справедливость - Стерненко, справедливость - всем!".
- Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому.
- Участники протестов жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены Офиса президента, а также поразливали красную краску. В двух центральных дверях ОП протестующие разбили стекло и бросили туда петарду.
После бурных выходных поврежденные двери из здания Офиса президента сняли. Их захотела выкупить столичная художественная галерея, однако Офис президента отказался от любых подобных предложений.
Также поврежденные двери появлялись в эфире телеканала "1+1". Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, что Офис президента лишь на один вечер одолжил их телеканалу.
По предварительным оценкам экспертов, устранение повреждений здания Офиса президента должно было стоить примерно два миллиона гривен. Затем сумму уменьшили до 1,5 млн.
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