Они также пообещали сделать "все возможное, чтобы обеспечить быстрый процесс вступления".

Лидеры Дании, Исландии и Норвегии приветствовали решение Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО.

Об этом говорится в совместном заявлении трех стран.

"Мы решительно приветствуем решение Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО. ... Это суверенные национальные решения, принятые в соответствии с правом Финляндии и Швеции выбирать свои собственные меры безопасности", - говорится в сообщении.

Лидеры Дании, Исландии и Норвегии подчеркнули, что безопасность Финляндии и Швеции является "вопросом, вызывающим общую озабоченность", и они имеют право продолжать процесс своего вступления без каких-либо попыток вмешательства извне.

"Если Финляндия или Швеция станут жертвами агрессии на своей территории до вступления в НАТО, мы будем помогать Финляндии и Швеции всеми необходимыми средствами", — пообещали три страны.

Отметим, ранее аналогичные договоренности Швеция и Финляндия подписали с Британией.

Лидеры трех стран также пообещали сделать "все возможное, чтобы обеспечить быстрый процесс вступления", поскольку страны "уже соответствуют критериям членства в НАТО".

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в отдельном заявлении пообещал "дальнейше развивать оборонное сотрудничество Северных стран".

Стремление Финляндии и Швеции в НАТО: что стоит знать

Как писал УНИАН, 15 мая стало известно, что Финляндия и Швеция официально решили вступить в НАТО.

Россия и Турция осудили такое решение. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО вызывает обеспокоенность у Кремля. Также в РФ открыто угрожали обеим странам военным вторжением, если они решаться на вступление в НАТО.

16 мая президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что ответ страны на вступление в НАТО Швеции и Финляндии будет зависеть от расширения инфраструктуры этого военно-политического блока.

Президент Турции (страна является членом НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно заявил, что Турция не может поддержать расширение альянса, потому что Финляндия и Швеция являются "домом для многих террористических организаций".

Позиция Турции уже вызвала недоумение среди стран-партнеров НАТО. В частности, в Госдепе США уже заявили, что "работают над прояснением позиции Турции в отношении потенциального вступления в НАТО Швеции и Финляндии".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция не будет блокировать заявку Финляндии и Швеции. А заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ выразил уверенность в том, что удастся найти консенсус с Турцией по вопросу вступления в альянс Финляндии и Швеции.

Команда шведских дипломатов отправится в Турцию для переговоров насчет возражений Турции по вступлению шведского государства в Альянс.

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