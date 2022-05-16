Правительство Швеции приняло официальное решение насчет членства в НАТО.
Швеция подает заявку на вхождение в Альянс, публикует слова премьер-министра страны Магдалены Андерссон DW в Telegram.
Глава Еврокомиссии Шарль Мишель в Twitter отреагировал на решение Швеции насчет НАТО. Европолитик отметил, что одобряет решение властей страны "во благо коллективной безопасности и обороны".
"Благодаря заявке Швеции на присоединение к НАТО вместе со своим стратегическим партнером Финляндией наша безопасность становится крепче...", - написал глава ЕК.
Команда шведских дипломатов отправится в Турцию для переговоров насчет возражений Турции по вступлению шведского государства в Альянс, пишет DW, ссылаясь на сведения главы Минобороны Швеции Петера Хультквиста.
Напомним, 15 мая стало известно, что Швеция и Финляндия официально решили пополнить ряды НАТО.
16 числа президент РФ Владимир Путин сказал, что ответ страны на вступление Швеции и Финляндии в Альянс будет зависеть от расширения инфраструктуры этого военно-политического блока.
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