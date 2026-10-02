Доллар достиг нового исторического максимума: официальный курс валют на 5 октября

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,53 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 5 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,99 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 11 июня – 44,98 гривни за доллар).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,53 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 17 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,97/45,00 грн/долл., а к евро – 50,51/50,53 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 2 октября вырос на 22 копейки и составлял 45,22 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,71 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 6 копеек и составил 51,18 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,51 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 25 копеек и составил 45,15 гривни за доллар, а курс евро вырос на 10 копеек и составил 51,10 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,55 гривни, а евро – по курсу 50,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: