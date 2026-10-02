Тайна Ноева ковчега вступает в новую фазу: ученые проникли вглубь загадочного места

Результаты бурения заставляют по-новому взглянуть на некоторые прежние объяснения, согласно которым этот объект представляет собой природное скальное образование.

Исследователи, изучающие место, которое некоторые считают Ноевым ковчегом, завершили первый полный полевой сезон работ, сообщает Fox News. Они пробурили грунт на глубину более 18 метров и собрали сотни образцов, которые сейчас анализируются в лабораториях.

Проект исследования Ноева ковчега, который поддерживает университет Ağrı İbrahim Çeçen, в течение последнего года собирал образцы грунта на территории Дюрупинар недалеко от горы Арарат на востоке Турции.

Впервые необычное образование в форме лодки обнаружили в 1959 году. С тех пор оно неоднократно становилось предметом предположений о возможной связи с библейским Ноевым ковчегом. В то же время геологи считают, что это природное образование.

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В научной работе 1996 года геологи Лоренс Джин Коллинз и Дэвид Франклин Фасолд отвергли утверждение о том, что это может быть Ноев ковчег. Они пришли к выводу, что речь идет, прежде всего, о "естественном скальном образовании", отмечают авторы.

Однако в течение последующих десятилетий исследователи продолжали изучать это место. В настоящее время проект при поддержке университета использует глубокое бурение и другие методы, чтобы исследовать то, что находится под поверхностью загадочного образования.

В ходе последнего полевого сезона специалисты собрали более 300 образцов грунта на различной глубине - как внутри образования, так и за его пределами, рассказал вице-президент Noah's Ark Research Project Эндрю Джонс.

Впервые на этом месте исследователи также применили глубокое керновое бурение. На некоторых участках они достигли глубины 20 метров и получили образцы непосредственно изнутри образования. Их передали в лаборатории для анализа. Джонс сказал:

"Именно это мы будем исследовать этой зимой. Хотим выяснить, сможем ли мы найти какие-либо признаки человеческой деятельности или что-то, что свидетельствовало бы о древесине, которая со временем разложилась".

Учёные надеются, что анализ поможет установить, есть ли под образованием следы человеческой деятельности или материалы, которые могут соответствовать остаткам древесины.

По словам Джонса, решение о проведении более глубокого бурения было принято после предварительного отбора образцов в 2024 году. Тогда ученые обнаружили различия между почвой, отобранной внутри и за пределами образования.

В частности, по его словам, образцы с территории внутри содержали в три раза больше органических веществ, а также на 38% больше калия. Кроме того, исследователи зафиксировали различия в показателях pH.

"У поверхности мы видим разницу в почве. Так что давайте в этом году углубимся и посмотрим, что сможем найти", - пояснил Джонс.

Любые подобные доказательства могут иметь значение для исследовательской группы, которая пытается выяснить, может ли образование в форме лодки содержать остатки рукотворной конструкции.

Джонс заявил, что результаты бурения заставляют специалистов по-новому взглянуть на некоторые предыдущие объяснения, согласно которым объект является естественным скальным образованием.

"Когда в этом году мы впервые пробурили само образование, то не наткнулись ни на один цельный блок породы - ни на известняк, ни на какую-либо другую породу. Мы в основном попадали в грунт", - рассказал он.

В некоторых местах команда сталкивалась с крупными камнями, однако, по словам Джонса, исследователи не обнаружили под образованием однородного сплошного слоя твёрдой породы. Исследователь сказал:

"Мы все еще изучаем результаты, но считаем, что это должно заставить скептиков задуматься, когда они называют это скальным образованием".

Интересные находки

Новый интерес к этому месту также подогрели древние фрагменты керамики, найденные неподалеку от образования. В некоторых недавних сообщениях их связывали с теорией о Ноевом ковчеге.

Однако Джонс уточнил, что керамику нашли рядом с образованием, а не внутри него.

По его словам, по стилистическим признакам фрагменты предварительно датированы периодом от раннего халколита, или медного века, до железного века.

Джонс также рассказал, что вблизи образования расположены два древних поселения. По его мнению, их близость может иметь значение, если в конечном итоге будет установлена связь этого места с Ноевым ковчегом.

"Можно соединить эти точки", - сказал Джонс, отметив, что раскопки в соседнем поселении ещё не проводились.

"Если это Ноев ковчег, то получается, что люди жили непосредственно рядом с ним ещё в древности", - пояснил он.

Джонс, назвавший себя христианином, сказал, что верит в библейскую историю. В то же время он подчеркнул, что исследователям ещё предстоит проделать "огромный объём работы", и призвал не делать преждевременных выводов.

Он также отметил, что понимает скептицизм по поводу этого проекта.

"Я могу это понять, ведь у меня есть друзья-атеисты или агностики, и они думают, что я ищу дом Санта-Клауса или что-то в этом роде", - сказал исследователь.

Он подчеркнул, что полевой этап работы уже завершен, но лабораторный анализ еще продолжается, поэтому делать масштабные выводы пока рано.

"Нам ещё нужно завершить лабораторные исследования. И я надеюсь, что все смогут следить за процессом и увидеть, что мы найдём", - подытожил специалист.

Остатки Ноева ковчега

Напомним, команда, ищущая возможные остатки Ноева ковчега, недавно показала видео изнутри массивной формации Дурупинар в Турции. Специалисты связывают это образование с библейским судном, однако никаких доказательств того, что именно здесь находится Ноев ковчег, пока нет. Сообщалось, что формация Дурупинар имеет длину около 156 метров. Исследователи отправили дрон Gopher в одно из отверстий, чтобы он попытался добраться до нанесенных на карту полостей внутри структуры.

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