Находка на миллион долларов: американец нашел бриллиант весом 6 карат

Ежегодно в этом парке находят от 400 до 800 драгоценных камней.

Резервист ВМС США нашел камень весом 6 карат - самый крупный алмаз, обнаруженный в парке Crater of Diamonds в этом году.

Бриллиант весом 6,03 карата нашел резервист ВМС США Джек Пирейдин, который более 12 лет ищет драгоценные камни в Арканзасе, пишет The Independent.

Пирейдин откровенно признается: его увлечение поиском драгоценных камней до сих пор не приносило ему денег. Однако камень, который в начале этого года он вместе с другом откопал на территории одного из месторождений в Арканзасе, не походил ни на один из тех, что ему приходилось находить раньше. Коллекционеры сообщили мужчине, что алмаз может стоить более $1 млн.

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В то же время один опытный оценщик заявил, что камень такого размера и качества может стоить примерно четверть этой суммы.

"О боже! О боже!" - восклицал Пирейдин, транслируя находку в прямом эфире в TikTok.

"Чёрт возьми, у нас огромный камень!" - кричал он после того, как промыл гравий из ведра, а затем высыпал его на стол. Среди камней засияли грани алмаза весом 6,03 карата - камень примерно размером с ноготь.

Говорят, что это самый большой алмаз, найденный в этом году в государственном парке Crater of Diamonds.

"С тех пор как бывшая открытая алмазная шахта в 1972 году стала частью государственного парка, там нашли более 37 тысяч алмазов. За 15 долларов посетители парка могут набрать ведро объемом около 19 литров с камнями и оставить себе все драгоценные камни, которые найдут. Большинство таких находок небольшие и стоят, возможно, несколько сотен долларов", – рассказали авторы.

Самый большой алмаз, когда-либо найденный в США, – камень весом 40,23 карата под названием Uncle Sam ("Дядя Сэм") – также происходит из этого парка. Его обнаружили в 1924 году.

По данным СМИ, Пирейдин родом из Миссури. Он пытается найти свою удачу в парке с 2013 года. Ради своего увлечения мужчина даже переехал в соседний город Мерфрисборо.

"Я так люблю это", – рассказал он Associated Press.

Большинство найденных им бриллиантов Пирейдин продавал через интернет.

По словам сотрудницы парка Сары Бивенс, ежегодно здесь находят от 400 до 800 бриллиантов. Большинство из них весят около четверти карата.

Впрочем, попадаются и более крупные камни, отметил заместитель руководителя парка Уэймон Кокс.

В 2020 году менеджер банка из Арканзаса нашел в парке алмаз весом 9 карат, а в 2024 году французский турист обнаружил здесь 7-каратный алмаз.

В США есть лишь несколько мест, где находят алмазы

Бриллианты кристаллизуются под огромным давлением и при чрезвычайно высоких температурах глубоко внутри Земли. Впоследствии вулканическая активность выносит их на поверхность, после чего вода или ветер могут разносить камни.

По словам старшего менеджера Геммологического института Америки Натана Ренфро, природные алмазы часто имеют мутный вид и необычную форму. В процессе огранки и полировки, после которых камень приобретает вид, пригодный для продажи в ювелирном магазине, алмаз теряет примерно 25 % своего первоначального веса.

По словам Ренфро, в США известны лишь два первичных месторождения алмазов – места, где столбы некогда расплавленной вулканической породы вышли на поверхность. Одно из них – Crater of Diamonds, второе – Kelsey Lake в Колорадо. Землю там восстановили после того, как несколько лет назад прекратила работу промышленная горнодобывающая компания.

Сегодня парк в Арканзасе является одним из немногих мест в мире, где любой желающий может самостоятельно искать алмазы и забрать найденное с собой.

"Это действительно удивительно, что такая возможность доступна широкой публике. Большинство алмазных шахт имеют очень строгую систему безопасности", – сказал Ренфро.

Впрочем, принесет ли находка Пирейдину большую прибыль, пока неизвестно. По словам сертифицированного оценщика драгоценных камней Лауры Стэнли из Литл-Рока, типичный алмаз из парка весом 0,17 карата можно продать примерно за $700. В то же время высококачественный желтый бриллиант весом 6 карат, найденный в этом парке, может стоить около $250 тысяч. Отчасти высокая цена объясняется его происхождением.

"Это отдельная категория. Это единственное место в Америке, где можно самостоятельно найти свой алмаз, и его невозможно сравнивать с алмазом из любого другого места", – сказала Стэнли.

Кристалл "Uncle Sam" впоследствии огранили и отполировали, получив бриллиант весом 12,42 карата. Его подарили Национальному музею естествознания Смитсоновского института, где он представлен на выставке "Великие американские бриллианты".

Другие интересные находки

Напомним, студент, подрабатывавший на бельгийской стройке, во время земляных работ по прокладке канализационной системы наткнулся на золотой клад. Стоимость находки оценивается примерно в 9 миллионов евро. Сообщалось, что молодой человек работал с коллегами на месте бывшей пивоварни на улице Ван Лангенховестраат в Синт-Хиллис-Дендермонде. Это примерно в 30 км к северо-западу от Брюсселя.

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