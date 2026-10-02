Украина может получить ракеты для Patriot от страны на другом конце света, – СМИ

В настоящее время в Японии действуют определенные юридические и политические ограничения на экспорт вооружений.

Япония планирует возобновить внутренние обсуждения о возможности предоставления или продажи Украине вооружения, в частности ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны "Патриот". Об этом заявил депутат японского парламента от правящей Либерально-демократической партии и бывший министр обороны Ицунори Онодера во время визита в Киев, пишет РБК-Украина.

По его словам, в Японии существуют определенные юридические ограничения, а также ограничения на уровне государственной политики.

"Однако под руководством премьер-министра Такаичи мы намерены инициировать внутриправительственные дискуссии о дальнейших шагах, используя этот визит в качестве катализатора", – отметил Онодера.

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Он отметил, что нынешний визит в Украину является продолжением диалога, который Токио и Киев ведут в последнее время. Онодера также подчеркнул укрепление доверия между двумя странами и сообщил, что результаты переговоров в Киеве планируется обсудить с правительством Японии.

"Я чувствую, что сейчас мы находимся на этапе, когда доверительные отношения между Японией и Украиной неуклонно укрепляются. Что касается развития этих отношений в будущем, мы планируем провести соответствующие консультации с правительством Японии по итогам нынешнего обмена мнениями", – отметил политик.

Требования РФ к Японии

Как сообщал УНИАН, Россия направила Японии официальный протест с требованием убрать с японской территории американские системы Typhon, способные запускать крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-6.

По словам министра обороны Синдзиро Коидзуми, системы Typhon планируется перебросить на американскую военную базу в Японии примерно с середины октября. Он подчеркнул, что эта инициатива "является чисто временным развертыванием" для учений.

Интересно, что это развертывание станет лишь третьим в Японии после того, как систему отправили на авиабазу Каноя в префектуре Кагосима в июне и на авиабазу Корпуса морской пехоты США Ивакуни в префектуре Ямагути в 2025 году.

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