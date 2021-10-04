Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, которого задержали в Грузии, до сих пор находится под арестом. Оказалось, персонал тюрьмы, где политик объявил голодовку, прекрасно к нему относится.
Об этом источник в тюремной системе сообщил российскому изданию "Комсомольская правда".
Так, Саакашвили находится в тюрьме №12, которая расположена в грузинском городе Рустави. Политика поместили в одиночную камеру "европейского стандарта", в ней установлено круглосуточное видеонаблюдения. В распоряжении Саакашвили есть даже элементы так называемого "повышенного комфорта" - телевизор и мобильный туалет.
Читайте такжеСаакашвили въехал в Грузию в вентиляционной кабине трейлера - СМИВозле камеры постоянно дежурят сотрудники исправительного учреждения. Политик может получать трехразовое питание, однако он объявил голодовку. Из-за этого один раз в три часа врач контролирует давление и состояние Саакашвили.
По словам источника, в тюрьме к политику и бывшему президенту Грузии относятся "прекрасно". Более того, персонал учреждения называет его "господином президентом".
"90% тюремного персонала – его поклонники. Мы прекрасно жили при Саакашвили и это помним, - рассказал изданию источник.
Помимо этого, человек из тюремной системы отметил, что Саакашвили "повезло", ведь он попал под арест сейчас, а не во времена своего правления на посту президента Грузии.
"Небо и земля. Саакашвили в своей тюрьме не продержался бы и трех дней! Ему повезло, что времена изменились - он бы нам рассказал, чей он шпион! Повинился бы на видео. У нас тогда сидели хорошо. Тихо", - указал источник, говоря об условиях тюрьмы, где находится политик.
Ранее УНИАН уже сообщал, что украинский фотограф показал, как выглядит тюрьма, куда поместили Саакашвили.
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