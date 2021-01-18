Журналист Игорь Яковенко прокомментировал арест Навального в РФ на 30 суток.

Арестованный российский политик Алексей Навальный не выйдет на свободу до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин остается при власти.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил оппозиционный российский журналист Игорь Яковенко, комментируя арест Навального в РФ на 30 суток.

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"Вся эта история проста: попытка запугать Навального не удалась, он понимал, что вероятность того, что он доедет домой после того, как выйдет из самолета, равна нулю. И все понимали, что он летит в тюрьму, из которой он выйдет только после того, как Путин уйдет из Кремля. Приговор ему будет пожизненным, не по завершению его жизни, а после завершения существования Путина в Кремле", - сказал он.

Комментируя задержание сторонников Навального в московском аэропорту "Внуково", журналист отметил: "Я присутствовал во "Внуково", когда задержали более 70 человек, причем без каких-либо оснований, люди просто вышли встречать другого человека... Теперь делается попытка запугать сторонников Навального, пока это не получается. Кремль очень боится и пытается соревноваться с людьми на поле страха".

Яковенко также оценил масштабы возможных протестов против ареста Навального: "По размаху, Беларусь это или Россия 2011-2012 годов, предсказать сложно. На сегодня очевидно, что будут массовые акции. В Беларуси все произошло внезапно, в России тоже все случается внезапно, я имею в виду реакцию общества, а не посадку Навального".

По его словам, Навальный как политик создает новую реальность.

"Он пытается расшатать замершую Россию, пока получается не очень, но другого выхода, кроме как долбить кувалдой этот режим, нет. Сам по себе процесс гниения может длиться очень долго, единственная возможность - долбить режим. Перспектива у Навального есть", - отметил российский журналист.

Возвращение Навального в Россию

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления прошлым летом.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево».

Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

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Автор: Андрей Василюк