Когда наступает день, кардиналов-выборщиков запирают в Сикстинской капелле до тех пор, пока они не избирут нового Папу.

Дни между смертью Папы и избранием его преемника заполнены многовековыми традициями и ритуалами. В Ватикане им следуют по графику, чтобы избрать нового понтифика в течение трех недель.

Как пишет The Times, выполнение этих традиций происходит в момент кончины понтифика, когда камерленго трижды выкрикивает имя Папы у его постели, чтобы убедиться, что он умер.

Его следующая задача - разбить пескаторио, которое при жизни Папа использовал в качестве печати на официальных документах.

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Камерленго будет управлять Ватиканом, пока тело Папы будет покоиться в гробу в течение трех дней в базилике Святого Петра перед его похоронами на площади Святого Петра.

После двух с половиной часов похоронной церемонии, гроб папы обычно проносят через дверь внутри базилики, известную как "дверь смерти", и хоронят в церковном склепе, запечатанном в свинцовом контейнере.

Однако перед смертью Папа Франциск сказал, что хочет нарушить традицию и быть похороненным в своей любимой римской церкви Санта-Мария-Маджоре, которую он посещал перед зарубежными поездками.

Как избирается новый папа?

Во время похорон Папы, кардиналы прибывают в Рим, чтобы избрать преемника, и они обмениваются записками на серии собраний, называемых общими конгрегациями, а затем собираются, чтобы обсудить кандидатов на папский престол во время кофе-брейков.

После многих лет, когда Папа Франциск назначал кардиналов из далеких стран, эти встречи будут иметь важное значение, поскольку многие из них впервые встретятся со своими коллегами.

Помимо 138 кардиналов-выборщиков, предконклавные собрания открыты для кардиналов старше 80 лет, которые не имеют права голоса на конклаве.

Кардиналы также голосуют за дату начала конклава, который должен состояться между 15 и 20 днями после смерти Папы.

Каковы ритуалы голосования?

Когда наступает день, кардиналы-выборщики переезжают в Ватикан, где их запирают в Сикстинской капелле на сессию голосования, которая берет свое название "конклав" от латинской фразы "с ключом".

После того, как они зайдут в Сикстинскую капеллу, отдается приказ extra omnes, что означает, что все, кроме кардиналов, должны уйти, чтобы началось голосование, с одним туром в первый полдень, затем по четыре в день.

Если ни один из кандидатов не наберет двух третей большинства, необходимых для победы, через три дня, проводится однодневная пауза для молитвы. Если по истечении 12 дней результата нет, для победы достаточно простого большинства. Такой исход маловероятен: кардиналам потребовалось пять голосов в течение двух дней, чтобы избрать Франциска в 2013 году.

Когда победитель определен, декан коллегии кардиналов спрашивает его: "Вы принимаете свое каноническое избрание верховным понтификом?". "Я принимаю", - отвечает победитель.

Тогда кардиналы выстраиваются в очередь, чтобы преклонить колени перед новым Папой. Затем для него вызывают портного, чтобы снять с него мерку для папского одеяния.

Снаружи, на площади Святого Петра, толпы верующих в это время ждут, пока из трубы часовни выйдет цветной дым, который оповещает всех о появлении нового Папы.

Что происходит после избрания Папы?

Нового понтифика сопровождают к центральному окну собора Святого Петра и выводят на балкон с видом на площадь.

"Habemus Papam!", - произносит старший кардинал-декан, который присоединяется к Папе на балконе и представляет его на латыни, добавляя выбранное им папское имя.

Первые слова, которые понтифик произносит толпе, могут во многом определить, как его примут. Издание отметило, что когда Хорхе Бергольо, новый Папа Франциск, взял микрофон и с улыбкой сказал: "Братья и сестры, добрый вечер", его неформальное приветствие вызвало бурные аплодисменты и задало тон его папству.

Умер Папа Римский Франциск

Папа Франциск умер на 89-м году жизни сегодня утром. Его сердце остановилось в 7:35.

Миллионы верующих скорбят по человеку, который навсегда изменил образ понтифика - сделал его ближе к людям.

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