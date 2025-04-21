Последним зарубежным гостем понтифика стал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Смерть Папы Римского Франциска вызвала волну соболезнований от политиков со всего мира. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который встречался с папой накануне, выразил соболезнования в связи со смертью понтифика.

"Я рад, что смог увидеть его вчера, хотя он и выглядел очень больным. Мое сердце с миллионами христиан по всему миру, которые его любили. Я всегда буду помнить его по проповеди, которую он произнес в самые первые дни COVID. Это было действительно очень красиво. Да упокоит Бог его душу", - написал Вэнс в соцсети X.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что понтифик вдохновил миллионы людей "своим смирением и искренней любовью к менее удачливым". По ее словам, его наследие будет и дальше вести человечество к "более справедливому миру".

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Папа всегда стоял на стороне "слабейших и самых уязвимых" - и делал это с большой скромностью. Он сказал:

"В это время войн и жестокости он ощущал боль другого".

Председатель ХДС и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц назвал понтифика человеком, который "неустанно боролся за справедливость и примирение".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что глубоко опечалена новостью о кончине папы Франциска.

"Я имела честь наслаждаться его дружбой", - отметила она в своем заявлении, добавив, что понтифик "еще раз попросил мир о мужестве изменить направление, следовать по пути, который "не разрушает, а культивирует, восстанавливает, защищает".

Премьер-министр Испании Педро Санчес написал:

"Я скорблю о кончине папы Франциска. Его приверженность миру, социальной справедливости и самым уязвимым слоям населения оставляет глубокое наследие. Покойся с миром"

Премьер-министр Польши Дональд Туск вспоминает папу Франциска как "доброго, теплого и чувствительного человека".

Смерть Папы Римского

Папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане, в Доме Святой Марты. Он больше месяца, с 14 февраля по 23 марта, находится в больнице. Его госпитализировали с бронхитом. Во время болезни состояние понтифика ухудшилось. В начале марта папу римского подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Днем 20 апреля Франциск появился перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане, и обратился к ним с пасхальной речью, в которой вспомнил Украину.

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