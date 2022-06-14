В списке оказались 34 гражданина России.

Черногория присоединилась к санкциям Европейского союза против Российской Федерации. Власти страны ввели ограничения в отношении 34 россиян, среди которых политики и чиновники.

Об этом пишет издание Vijesti.

Так, власти Черногории арестовали активы ряда граждан Российской Федерации. Под санкции попали депутаты Госдумы РФ и чиновники, среди которых:

первый заместитель главы администрации президента РФ Алексей Громов, которого называют кремлевским куратором пропаганды;

депутат от "Единой России" Анна Кузнецова;

депутат от "Единой России" Леонид Ивлев;

депутат от "Единой России" Виктор Казаков;

депутат от КПРФ Олег Смолин;

депутат от КПРФ Олег Лебедев;

депутат от КПРФ Ирина Филатова;

депутат от ЛДПР Василий Власов;

представители "Справедливой России" Дмитрий и Андрей Кузнецовы и другие.

Отмечается, что власти Черногории арестовали в основном недвижимость в городах Херцег-Новый, Будва и Жабляк.

Как ранее сообщал УНИАН, Черногория - одна из стран, где российские граждане любили покупать недвижимость и отдыхать, после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступила против агрессора.

Эта страна вместе с Болгарией и Северной Македонией "закрыла свое небо" для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который должен прилететь с визитом в Сербию.

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