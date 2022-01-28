Редакция изменила содержание и заголовок скандальной новости.

Государственная телерадиокомпания Черногории RTCG извинилась за новость о том, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали боевиков так называемой "Луганской народной республики".

Извинения телерадиокомпании появились в Twitter под постом посольства Украины с призывом удалить публикацию и не допустить распространения в будущем информации, которая не соответствует официальной позиции Черногории.

"Спорная публикация исправлена. Извините за упущение, которое возникло в результате передачи новостей агентства. Вы можете предлагать и реагировать на любые упущения в будущем", - говорится в сообщении RTCG.

Следовательно, редакция исправила новость и сменила заголовок из "Украинцы напали на Луганскую республику?" на "Во время артобстрела погиб солдат".

Кроме того, в издании отметили, что "ЛНР" является самопровозглашенной республикой, а фрагмент текста о том, что США и страны НАТО "подогревают напряженность в регионе, поставляя Украине оружие", вообще убрали.

Читайте такжеCNN "назвал" Харьков "российским городом": в сети разгорается скандал (видео)Как сообщал УНИАН, утром 28 января на сайте государственной телерадиокомпании Черногории RTCG появилась новость о том, что украинские военные якобы атаковали сепаратистов так называемой "ЛНР".

Телерадиокомпания ни разу не отметила, что "ЛНР" - это псевдореспублика, которая ведет боевые действия на оккупированной украинской территории.

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