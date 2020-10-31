В студенческой поликлинике Челябинска произошел взрыв. Медучреждение определили опорным для госпитализации больных COVID-19.
Об этом сообщает местное издание 74.ru.
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На момент происшествия в здании находилось 158 пациентов. Большинство вывели на местный стадион, троих в тяжелом состоянии из-за COVID-19 забрали «скорой».
По информации спасателей, пожар возник в административном здании больницы на площади 130 квадратных метров, загорелись также балконы жилого дома.
В близлежащих домах в результате взрыва повреждены окна, некоторых жильцов спасателям пришлось выводить. Одна из многоэтажек серьезно пострадала.
В Минздраве региона уточнили, что взорвалась кислородная станция. Информацию подтвердили и спасатели, которым пришлось охлаждать помещение.
Пациентов эвакуировали в другие медицинские учреждения. Ответственных лиц, следящих за техническим состоянием оборудования, проверят на халатность.
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