Посол Чехии в Вашингтоне получил задание предложить администрации США Прагу как возможное место встречи президентов Байдена и Путина.

Чехия предложит президентам Соединенных Штатов Америки Джо Байдену и Российской Федерации Владимиру Путину провести двустороннюю встречу в Праге.

Об этом сообщает "Радио Прага".

Посол Чешской Республики в Вашингтоне Гинек Кмоничек получил задание предложить администрации США Прагу в качестве возможного места встречи президентов Байдена и Путина.

В частности, идею выдвинул вице-премьер, глава МВД и временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Чешской Республики Ян Гамачек после того, как поступила информация о предложении первого лица Соединенных Штатов, адресованного президенту РФ, провести двусторонний саммит на территории третьей страны.

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Гамачек напомнил одновременно о встрече в Праге президента США Барака Обамы и главы Российской Федерации Дмитрия Медведева, состоявшейся в 2010 году, результатом которой стало подписание «Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Ао мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», СНВ-3.

Разговор Байдена и Путина

13 апреля президент США Байден предложил президенту России Путину в ближайшие месяцы провести двустороннюю встречу.

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Автор: Виталий Саенко