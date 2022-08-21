Таким образом чехи проводят параллель между советским вторжением в Чехословакию и российским вторжением в Украину.

Граждане Чехии перечисляют на помощь Украине суммы в 1968 крон, напоминая таким образом о вторжении войск СССР на территорию Чехословакии в 1968 году.

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии на странице в соцсети.

"В эти дни на благотворительный счет посольства на поддержку украинской армии (https://supportukraine.cz/) поступают десятки платежей от чешских друзей на сумму "1968". Большое спасибо!",- говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что сегодня в Праге состоится благотворительный концерт под названием NeverMore 68, который проведет параллель между оккупацией Чехословакии в августе 1968 года и российским вторжением в Украину в 2022 году.

Главной звездой вечера будет украинская инди-рок группа Brunettes Shoot Blondes, члены которой вступили в ряды территориальной обороны.

Как сообщал УНИАН, в парламенте Чехии поддержали "визовый бан" ЕС для граждан Российской Федерации. "Я выступаю за это давно. Это должно было стать одной из первых санкций. Абсурд поддерживать убийство женщин и детей в Украине, а потом ехать развлекаться в ЕС и смеяться над нами, какие мы глупые", – прокомментировал глава внешнеполитического комитета парламента Марек Женишек.

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