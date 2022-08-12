Франчетти организовал в Севастополе группу разведчиков, сотрудничавших с оккупационными российскими войсками.

Высшая прокуратура Чехии предъявила обвинение россиянину Александру Франчетти, которого подозревают в содействии аннексии Россией Крыма.

"11 августа 2022 года в муниципальный суд Праги было подано обвинение в отношении российского гражданина из-за участия в организованной преступной группировке в связи с его участием в противоправной аннексии Крыма в марте 2014 года", - заявили в Чешской прокуратуре.

Франчетти организовал в Севастополе группу разведчиков, сотрудничавших с оккупационными российскими войсками. Сам Франчетти признался, что его группировка работала совместно с командованием Военно-морского флота РФ.

Напомним, в прошлом году Франчетти задержали в аэропорту Праги на запрос украинских правоохранителей. Украина добивается экстрадиции преступника, но чешский суд пока не отдает задержанного из-за "ситуации с войной в Украине".

Вас также могут заинтересовать новости: