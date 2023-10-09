В последнее время США приложили много усилий, чтобы успокоить Ближний Восток.

Вероятной целью ХАМАСа, осуществившего масштабное нападение на Израиль, могла быть попытка спровоцировать большую войну с участием других государств региона. Такое мнение высказывает авторитетное издание Politico, анализируя события последних дней.

Автор публикации отмечает, что действующая администрация США длительное время пыталась успокоить Ближний Восток, чтобы Соединенные Штаты могли сосредоточиться на своей стратегической проблеме – Китае. И в результате нападения ХАМАСа на Израиль эта стратегия оказалась под угрозой.

"Борьба между Израилем и ХАМАСом сейчас может перерасти в более широкую войну, которая всколыхнет регион, где много врагов — и много войск США. ХАМАС может стремиться, чтобы его иранские сторонники и сочувствующие арабские правительства пришли ему на прямую помощь", – пишет Politico.

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Главной опасностью является вероятность того, что боевые действия распространятся за пределы сектора Газа – в частности на Западный берег реки Иордан. Также свою военную активность может возобновить ливанская группировка Хезболла, дружественная к ХАМАСу.

Впрочем, по мнению автора публикации, сейчас мало кто из лидеров соседних государств захочет встревать в конфликт с непонятным финалом.

Нападение ХАМАС на Израиль - последние новости

Как писал УНИАН, Египет несколько раз предупреждал Израиль о том, что ХАМАС готовит какую-то крупную провокацию, но Тель-Авив якобы проигнорировал предупреждение. Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного представителя египетской разведки.

Также мы рассказывали, что Иран одобрил действия ХАМАСа, но отверг обвинения в своей непосредственной причастности к нападению на Израиль утром 7 октября.

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