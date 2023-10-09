При этом Иран не скрывает, что поддерживает, финансирует и вооружает боевиков.

Тегеран открестился от причастности Ирана к нападению боевиков ХАМАС на Израиль утром 7 октября. С соответствующим заявлением выступили в миссии Ирана в Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает Reuters.

"Решительные меры, принятые Палестиной, являются вполне законной защитой против семи десятилетий гнетущей оккупации и ужасных преступлений, совершенных нелегитимным сионистским режимом. Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в принятии Палестиной ответных мер, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной", - говорится в данном заявлении.

Успех "операции" боевиков ХАМАС в миссии Ирана в ООН объяснили ее неожиданностью, которая привела к "крупнейшему провалу" израильских служб безопасности:

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"Они пытаются оправдать свой провал и связать его с разведывательными мощностями Ирана и его оперативным планированием. Им (Израилю) очень трудно смириться с тем, что в разведывательном сообществе рассказывают о том, что они потерпели поражение от палестинской группировки".

Как пишет Reuters, Иран не скрывает, что поддерживает, финансирует и вооружает ХАМАС, как и боевиков из Палестинского исламского джихада.

ХАМАС застал врасплох Израиль

Ранее сообщалось, что застать Израиль врасплох боевикам ХАМАС позволила тщательная многолетняя кампания обмана позволила исламистской группировке ХАМАС.

"ХАМАС использовал беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение в последние месяцы, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в борьбу или конфронтацию с Израилем во время подготовки к этой масштабной операции", - говорилось в сообщении.

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