Египетская разведка якобы несколько раз предупреждала израильтян о подготовке палестинцами чего крупного.

Египет, который часто выступает посредником между Израилем и ХАМАС, неоднократно предупреждал израильтян о подготовке палестинцами "чего-то большого". Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного представителя египетской разведки.

По его словам, израильские чиновники были сосредоточены на Западном берегу реки Иордан и преуменьшали угрозу со стороны Газы.

"Мы предупреждали их о приближающемся взрыве ситуации, который уже очень близко, и что он будет большим. Но они недооценили такие предупреждения", – заявил чиновник, пожелавший остаться анонимным, поскольку он не уполномочен обсуждать со СМИ содержание деликатных дискуссий разведки.

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Нападение ХАМАС на Израиль - последние новости

Как писал УНИАН, на текущий момент известно о по меньшей мере 700 погибших израильтянах и гражданах третьих стран, более сотне похищенных заложников и более чем 2 тысячах раненых.

В настоящее время наземные силы израильской армии продолжают зачистку пограничных с Газой территорий, пока авиация наносит удары по самой Газе. За ночь было поражено более 500 объектов ХАМАСа.

По данным Reuters, ХАМАС несколько лет готовился к этому нападению, пытаясь привлечь внимание израильской разведки и ввести ее в заблуждение относительно своих намерений.

Газета The Wall Street Journal добавляет, что Иран помог ХАМАСу спланировать вторжение в Израиль. Планирование началось еще в августе, детали уточняли на встречах, которые проходили раз в две недели. Впрочем сам Иран официально отрицал свою причастность к нападению, хоть и одобрил его как таковое.

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