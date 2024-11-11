Людям советуют купить таблетки йода.

Каждая семья Норвегии получила листовки со списком запасов, которые они должны сделать на случай чрезвычайных ситуаций.

Как пишет The Sunday Times, людям советуют держать дома бутилированную воду, еду, свечи, радиоприемник, наличные и таблетки йода. Похожая листовка была опубликована еще в 2018 году, однако теперь она претерпела изменения. Руководительница Директората гражданской защиты Элизабет Аарсатер говорит, что это отражает повышенные риски безопасности для страны.

"Брошюра 2018 года была опубликована с легкой улыбкой. Сейчас она уже не с легкой улыбкой. Это реальность. Шесть лет назад мы говорили о запасе еды и воды на три дня, а сейчас мы просим людей позаботиться о себе в течение одной недели".

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Она отметила, что одним из самых больших рисков является изменение климата, поскольку для Норвегии это более актуально. "Но, конечно, война - это то, что беспокоит людей. Если бы мы не боялись, например, ядерного удара, мы бы не включали совет о таблетках йода", - добавила она.

Директор Норвежского института оборонных исследований Кьелл Инге не считает, что Москва рискнет начать войну против НАТО. "Потому что она очевидно проиграет такую войну. Но именно поэтому Россия использует всевозможные гибридные методы", - добавил он.

Норвегия уже подвергалась гибридным атакам со стороны России. Один из недавних опросов показал, что 64% граждан страны обеспокоены войной или нападением, 82% - диверсиями на объектах критической инфраструктуры, а 91% - кибератакой.

Позиция Норвегии в войне

Как известно, страна активно поддерживает украинцев в защите против российской агрессии. В частности, недавно стало известно о подготовке нового пакета помощи на 500 миллионов евро.

Летом глава Вооруженных сил Норвегии говорил, что Североатлантический Альянс имеет лишь несколько лет до того, как Россия возобновит свои возможности осуществить новое нападение.

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