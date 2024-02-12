Россияне получают военную поддержку от Беларуси, Ирана и КНДР, отметил глава Службы разведки Минобороны Норвегии.

Полномасштабная война в Украине против россиян продолжается, и благодаря поддержке со стороны своих союзников Россия усиливает позиции.

Украинской стороне понадобится "существенная" военная помощь со стороны западных стран, чтобы иметь хоть какую-то надежду изменить ситуацию, приводит слова руководителя Службы разведки норвежского Минобороны вице-адмирала Нильса Андреаса Стенсенса BR24.

"В этой войне Россия сейчас находится в более сильной позиции, чем год назад, и получает преимущество", - заявил он. По его словам, россияне могут производить достаточное число ракет, дронов, боевых машин и боеприпасов. Вице-адмирал добавил, что российские власти также способны мобилизовать примерно в три раза больше сил, чем украинская сторона.

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"Россия получает военную поддержку от Ирана, Беларуси и Северной Кореи… Китай поставляет не оружие, а технику, транспортные средства, электронику и запчасти, полезные для российской оборонной промышленности", - публикует издание сведения начальника Службы разведки.

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В середине января британский премьер Риши Сунак неожиданно прибыл в Киев и сделал важное заявления насчет полномасштабного противостояния между украинцами и россиянами. По его словам, война в украинском государстве против РФ будет долгой, но Украина одержит победу.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что никто не знает, когда закончится война в Украине против России. По мнению командира батальона "Волки да Винчи" из состава Вооруженных сил Украины - 29-летнего Сергея Филимонова (позывной "Филя"), наше государство может победить противников в "ближайшие годы".

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