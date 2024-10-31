Кроме того, Норвегия хочет инвестировать в украинскую оборонку.

Норвегия готовится предоставить Украине новый пакет помощи общим объемом 500 млн евро. В него войдут истребители F-16, а также системы противовоздушной обороны NASAMS.

Как пишет "РБК-Украина" сообщил директор Департамента международного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко на Kyiv Security Forum, рассказывая о визите министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама в Одессу.

Украинские защитники продемонстрировали иностранному гостю центр реабилитации военнослужащих и укрепление границы. Кроме того, они рассказали министру и о ситуации с безопасностью.

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"Он отметил очередной пакет помощи со стороны Норвегии в размере 500 млн евро, который включает F-16 и системы NASAMS", - отметил Коваленко.

При этом Норвегия также заявила о готовности инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

Помощь от Норвегии

Как сообщал УНИАН, летом стало известно, что Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16. Тогда указывалось, что поставки начнутся в этом году. По словам Грама, по мере того, как Украина будет получать больше обученных пилотов и вспомогательного персонала, стороны коалиции истребителей будут добавлять Украине новые самолеты.

Тогда же Норвегия объявила о выделении 1 миллиарда крон на усиление защиты украинского неба.

Кроме того, Норвегия передала Украине лицензию на производство артснарядов 155 мм Nammo.

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