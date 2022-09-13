Дмитрий Потапенко заявил, что в РФ старый феодализм будет воспроизведен заново.

По итогам войны против Украины, начатой президентом РФ Владимиром Путиным, население России вернется в Советский Союз.

Такой сценарий для Российской Федерации спрогнозировал эксперт Дмитрий Потапенко в разговоре с журналисткой Юлией Латыниной.

Потапенко заявил, что старый феодализм будет воспроизведен заново.

"Фундаментально ничего не поменялось, только пиджаки стали немного цивильнее, часы получше. А так картинка та же самая. Мы воспроизводим этот феодализм из раза в раз", - рассказал он.

Эксперт также высказался о том, что ждет российскую элиту.

"Элита будет выезжать на тосканские виноградники, за исключением одного, главного. Ну он пока может ездить на отдых в условный Краснодарский край", - добавил Потапенко.

Как сообщал УНИАН, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз.

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