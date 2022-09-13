По итогам войны против Украины, начатой президентом РФ Владимиром Путиным, население России вернется в Советский Союз.
Такой сценарий для Российской Федерации спрогнозировал эксперт Дмитрий Потапенко в разговоре с журналисткой Юлией Латыниной.
Потапенко заявил, что старый феодализм будет воспроизведен заново.
"Фундаментально ничего не поменялось, только пиджаки стали немного цивильнее, часы получше. А так картинка та же самая. Мы воспроизводим этот феодализм из раза в раз", - рассказал он.
Эксперт также высказался о том, что ждет российскую элиту.
"Элита будет выезжать на тосканские виноградники, за исключением одного, главного. Ну он пока может ездить на отдых в условный Краснодарский край", - добавил Потапенко.
Как сообщал УНИАН, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз.