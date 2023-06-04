В частности, президента России могут "отправить на лечение".

Политолог Андрей Пионтковский заявил, что будущие власти России обвинят нынешнего президента страны Владимира Путина в проигрыше войны против Украины.

"Знаете в чем уязвимость Путина в этой ситуации? Мы уже видим нарратив, который будущая власть России будет предлагать своему народу: мы героически боролись, но мы проиграли из-за предателей. Но этот нарратив гораздо легче предложить без Путина, добавив Путина, если не к предателям, то к виновникам в этой войне. Путину этот нарратив будет невозможно высказывать, потому что тот же Пригожин начинает свои заявления с того, что не мы придумали эту войну", - пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Пионтковского расправа с генералами будет безжалостной. По его мнению, десяток из них скорее всего расстреляют.

Видео дня

"У Путина будет классическое "Лебединое озеро" и сообщение, что товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе. У него ухудшилось здоровье, товарищ Си прислал санитарный самолет и мы отправили его на длительное лечение. Я думаю, что с Путиным они поступят именно так. Потому что без Путина, взвалив на него пресс вины, им гораздо легче будет представить такой нарратив, который облегчает душу и вдохновляет народ на ликвидацию врагов и предателей", - добавил он.

Конец путинского режима - что говорят эксперты

Российский оппозиционер Геннадий Гудков заявлял, что Путин имеет реальные проблемы с психикой и не может критически оценить ни свой провал с войной против Украины, ни проигрышное положение на международной арене.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж считает, что Путина и главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина могут убить западные спецслужбы. По словам Гудкова, Путин может стать жертвой своих же подчиненных - главы Минобороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВС России Валерия Герасимова.

Вас также могут заинтересовать новости: