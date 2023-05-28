По его словам, такую операцию могут провести спецслужбы.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что Запад может позволить ликвидировать президента РФ Владимира Путина только в случае применения ядерного оружия.

В интервью изданию Obozrevatel он отметил, что сейчас убить российского лидера невозможно. Проблема не только в позиции Запада, но и в очень сильной системе безопасности Путина.

По его мнению, президента РФ могут просто отстранить от должности без физической ликвидации. Для убийства же надо задействовать агентуру в России или с помощью близкого окружения политика. Эта операция будет очень непростой задачей даже для американских и европейских спецслужб. Маломуж добавил, что окружение Путина может помочь его устранить, чтобы получить определенные поблажки Запада.

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"Пока эти люди не могут начать какие-либо действия в этом направлении, поскольку они находятся под контролем спецслужб РФ. Когда же система безопасности, в том числе и Путина, начнет разрушаться вследствие успешных действий ВСУ на фронте, то окружение президента России может выбрать ликвидацию Путина, как свою главную цель. Я думаю, Запад согласится с их предложением, что так они спасут мир от ядерной войны и так они смогут договориться с западными странами", — считает Маломуж.

По словам генерала армии, операция по ликвидации главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина сейчас имеет гораздо больше шансов на успех. Ее могут провести даже спецслужбы Украины в ближайшем будущем. Физическое уничтожение Пригожина также не приведет к противоречиям с Западом, ведь он является террористом.

Ликвидация Путина-что прогнозируют эксперты

По мнению российского оппозиционера, полковника ФСБ РФ Геннадия Гудкова, Путин может стать жертвой своих же подчиненных - главы Минобороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВС России Валерия Герасимова.

В то же время участник обороны Мариуполя, офицер - "Азовец" Илья Самойленко (позывной "Гэндальф") считает, что убийство Путина никак не повлияет на РФ.

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