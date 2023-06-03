Эту группу людей сейчас беспокоит одно: как сохранить свою собственность и власть в стране, проигравшей войну, в постпутинской России.

В окружении российского диктатора Владимира Путина уже сформировалась определенная группа людей, которые понимают, что развязанная против Украины война проиграна. Такое мнение высказал политолог и публицист Андрей Пионтковский.

В эфире телеканала "Эспрессо"он подчеркнул, что первый большой успех во время контрнаступления Вооруженных сил Украины станет триггером необратимых политических изменений внутри России.

"Год назад Путин спустил Пригожина с цепи, чтобы дискредитировать Шойгу и Герасимова, а сейчас Пригожин уже дискредитирует саму идею войны. Цитирую его последние заявления: не мы придумали эту "спецоперацию", не мы развязали эту бездумную войну. Солдаты, брошенные в эту трагедию, когда они откроют глаза, они разорвут всех, кто это сделал. Конечно, Пригожин манипулирует, он фронтмен. Если бы он был одиночкой, то был бы давно ликвидирован", – добавил Пионтковский.

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По словам эксперта, в РФ уже есть группа, которая поняла, что война проиграна, и ей надо решать гораздо более важные задачи. В частности, как сохранить свою собственность и власть в стране, проигравшей войну, в постпутинской России.

"И Пригожин своими обращениями выполняет важнейшую роль для этой группы. Пригожин готовит патриотическое общество к принятию поражения. Он предлагает им вместо победы другое удовольствие после войны – расправу над предателями, расправу над жителями Рублевки. Он аплодировал налетам дронов на Рублевку. И за Пригожиным стоят очень серьезные силы, прежде всего КГБ, решивший, что война проиграна. И сейчас нужно заниматься тем, что надо сохранить власть и собственность после поражения", – считает Пионтковский.

Проигрыш России в войне: что говорят эксперты

Политолог и публицист Андрей Пионтковский ранее заявлял, что в России уже смирились с неизбежностью поражения в войне против Украины. Из-за этого там начали искать повод для нового "жеста доброй воли", чтобы вывести свои войска. По словам Пионтковского, ради этого Кремль готов пойти на очень циничные шаги.

В то же время командующий Королевских ВВС Великобритании Майк Вигстон считает, что после поражения в войне против Украины Россия станет мстительной и будет представлять прямую угрозу для всего мира. Он подчеркнул, что угроза со стороны РФ может сохраняться годами, а после ухода Путина – даже возрасти.

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