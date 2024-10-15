По его убеждению, глава КНДР является сторонником люксовой жизни, а это значит, что это можно использовать против него.

Отношения между Южной Кореей и КНДР до такой степени напряжены, что военный конфликт может возникнуть в любой момент. Об этом рассказал первый посол Украины в КНДР Игорь Литвин.

Он отметил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выбирает способ построения отношений с государствами-соседями схожий с тем, которым руководствуется президент РФ Владимир Путин, пишет 24 Канал.

По его словам, КНДР всегда готова воевать со своим главным врагом - Южной Кореей и Пхеньян использует все средства запугивания. Это методика, способ управления страной, по словам посла, в Северной Корее.

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"Пхеньян строит отношения со странами-соседями так, чтобы они были запуганы и постоянно боялись, что с ними моментально начнут воевать бешеные люди, готовые на уничтожение самих себя", - пояснил Литвин.

Посол напомнил, что Ким Чен Ын получил образование в Швейцарии, где приобщился к изысканной жизни. Поэтому ему доставляют новейшие автомобили из Германии, свежие устрицы из других стран и тому подобное. По его убеждению, глава КНДР является сторонником люксовой жизни, а это значит, что это можно использовать против него. Литвин добавил:

"Прежде всего путем сокращения возможностей для него чувствовать себя "королем вселенной" - вводить персональные санкции против него, чтобы лишить роскошной жизни, как паразита на теле своего народа".

Напряженность между КНДР и Южной Кореей

Северная Корея взорвала части дорог, соединяющих ее с Южной Кореей, Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Сеула, эти действия демонстрируют намерение северокорейского лидера Ким Чен Ына окончательно разорвать связи с Южной Кореей. Стоит отметить, что это стало очевидным после отказа от многолетней политики мирного объединения, провозглашенной в начале этого года.

Этот шаг состоялся всего через день после редкой встречи Кимаза с высокопоставленными чиновниками службы безопасности. На ней он обвинил Южную Корею в запуске беспилотников над Пхеньяном, что он назвал "серьезной провокацией".

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