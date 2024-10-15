КНДР взорвала дороги, ведущие в Южную Корею

Этот шаг состоялся всего через день после редкой встречи Кима с высокопоставленными чиновниками службы безопасности.

Северная Корея взорвала части дорог, соединяющих ее с Южной Кореей, о чем сообщил Объединенный комитет начальников штабов Сеула во вторник передает Financial Times.

Эти действия демонстрируют намерение северокорейского лидера Ким Чен Ына окончательно разорвать связи с Южной Кореей, что стало очевидным после отказа от многолетней политики мирного объединения, провозглашенной в начале этого года.

Этот шаг состоялся всего через день после редкой встречи Кимаза с высокопоставленными чиновниками службы безопасности. На ней он обвинил Южную Корею в запуске беспилотников над Пхеньяном, что он назвал "серьезной провокацией".

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КНДР и Южная Корея

Ранее Южная Корея показала свою самую мощную ракету, которая способна пробить подземные бункеры КНДР.

Недавно стало известно, что КНДР пересмотрит свою конституцию, чтобы убрать оттуда декларируемую цель мирного объединения с Южной Кореей. Профессор изучения Северной Кореи в южнокорейском университете Кюннам Лим Юл-чул считает, что Пхеньян может полагаться на козырь ядерного оружия в попытках силового объединения полуострова.

На прошлой неделе глава КНДР Ким Чен Ын заверил, что не планирует нападать на Южную Корею.

Однако его сестра Ким Ё Чон пригрозила Южной Корее " ужасной катастрофой", если та еще раз направит дроны в Пхеньян.

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