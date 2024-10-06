При этом Китай и КНДР обещают друг другу усилить сотрудничество.

Лидеры Китая и Северной Кореи пообещали усилить сотрудничество двух государств, которые отмечают 75-ю годовщину установления дипломатических отношений. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление Пхеньяна.

Подчеркивая "большое значение" отношений между Китаем и КНДР, Си Цзиньпин заверил, что Пекин готов "писать новую главу" в отношениях с соседом. В свою очередь Ким Чен Ын пообещал "неуклонно стремиться" к развитию сотрудничества с Китаем, "как того требует новая эра".

Что именно имеется в виду под "новой эрой", не уточняется. Однако Reuters отмечает, что КНДР начала действительно фундаментальный пересмотр своего отношения к Южной Корее. И это вызывает определенные опасения.

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Ожидается, что КНДР пересмотрит свою конституцию, чтобы убрать оттуда декларируемую цель мирного объединения с Южной Кореей. Также планируется переопределить статус границы между двумя Кореями. В понедельник Пхеньян созовет парламентскую сессию для обсуждения этих поправок.

По мнению экспертов, все это может привести к эскалации напряженности на полуострове. Ведь еще в январе Ким Чен Ын призвал изменить конституцию, чтобы Южная Корея рассматривалась как "основной враг" и что Северная Корея должна планировать "оккупацию, покорение и возвращение" Южной Кореи в случае войны.

Профессор изучения Северной Кореи в южнокорейском университете Кюннам Лим Юл-чул считает, что Пхеньян может полагаться на козырь ядерного оружия в попытках силового объединения полуострова.

Ситуация на Корейском полуострове: последние новости

Как писал УНИАН, диктатор Северной Кореи Ким Чем Ын по примеру российского лидера Владимира Путина начал "бряцать" ядерным оружием. Он пригрозил применить все имеющиеся наступательные силы, в том числе ядерное оружие, если враги попытаются посягнуть на суверенитет страны.

Также мы рассказывали, что Южная Корея презентовала новейшую баллистическую ракету малой дальности под названием Hyunmoo-5. Это гигантская противобункерная ракета, боевая часть которой достигает нескольких тонн.

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