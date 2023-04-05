В частности, как сказал генеральный секретарь Альянса, это приведет к серьезным последствиям, о которых Китаю уже известно.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг считает, что Китай совершит историческую ошибку, если предоставит России летальную помощь. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге после двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе.

"Мы обсудили растущее сближение Китая с Россией. Китай отказывается осудить российскую агрессию, повторяет российскую пропаганду и поддерживает российскую экономику. Китай и Россия также усиливают совместную военную деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Столтенберг.

"Союзники были четкими, что какое-либо предоставление Китаем летальной помощи для России стало бы исторической ошибкой с серьезными последствиями", - добавил генеральный секретарь Альянса.

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Столтенберг не сообщил детали, но, по его словам, в Китае знают, что "будут тяжелые последствия", если они начнут помогать России летальным оружием.

Он сказал, что сейчас еще более важно, чтобы союзники НАТО вместе со странами-партнерами выступали в единстве, поскольку Китай и Россия выступают против международного порядка, основанного на правилах.

При этом, как сказал Столтенберг, в НАТО пока не могут подтвердить, предоставлял ли Китай России летальную помощь, но ситуация очень внимательно отслеживается. "Мы донесли, что это будет большой ошибкой", - отметил он.

Российско-китайские отношения на фоне войны в Украине - что известно

В феврале вице-президент США Камала Харрис призвала Китай не предоставлять России летальное вооружение, которое может быть использовано ею в войне против Украины. Также Харрис выразила обеспокоенность, что Пекин углубил свои отношения с Москвой с 24 февраля 2022 года.

20-22 марта Си Цзиньпинь посещал Москву и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поддержат какое-либо совместные призывы лидера КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина о прекращении огня, ведь установление перемирия сейчас будет предусматривать сохранение за Россией захваченных украинских территорий.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что если мирный план Китая не будет предусматривать вывод из Украины российских войск, он направлен на затягивание времени и не является конструктивным. Также он заявил, что визит Си Цзиньпина в РФ после ордера на арест Путина свидетельствует, что Китай не чувствует необходимости привлечь Кремль к ответственности за зверства в Украине.

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