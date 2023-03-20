Представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил, что установление перемирия в настоящее время будет предусматривать сохранение за Россией захваченных украинских территорий.

Соединенные Штаты Америки не поддержат какие-либо совместные призывы лидера Китая Си Цзиньпиня и президента России Владимира Путина о прекращении огня, ведь установление перемирия в настоящее время будет предусматривать сохранение за Россией захваченных украинских территорий.

Об этом координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сказал в комментарии телеканалу CNN.

В частности, в Администрации президента США Джо Байдена очень внимательно следят за визитом лидера КНР Си Цзиньпина в Москву, когда топ-чиновники выражают обеспокоенность относительно любых призывов о прекращении огня в данный момент.

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"Прекращение огня сейчас просто закрепило бы завоевание России и предоставило бы Путину больше времени на серьезное переоснащение армии, подготовку сил и возобновление операции в избранное им время и в избранном месте", - сказал Кирби.

Координатор отметил, что США не поддержат любые призывы о прекращении огня, которые могут звучать после встречи Си Цзиньпина и Путина.

Также Кирби заявил, что предоставление России китайского вооружения для ведения войны против Украины не будет отвечать интересам Китая.

Как сказал Кирби, российско-китайские отношения - это "брак по расчету, а не из-за любви". По его словам, в отношениях Китая и РФ нет сильного доверия, но они находят общие причины для противодействия Западу и американскому лидерству.

Кирби добавил, что не видел ни одного подтверждения информации о запланированном телефонном разговоре Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, но одобряет такое общение.

"Если вы направляетесь с визитом в Москву, и вы собираетесь сидеть за одним столом с президентом Путиным в течение трех дней, и вы хотите услышать его видение относительно войны, которую он начал и которую он может прекратить сегодня, - вам следует по меньшей мере взять трубку и поговорить с президентом Зеленским и услышать украинское видение", - подчеркнул Кирби.

Визит Си Цзиньпиня в Россию

Как сообщал УНИАН, лидер КНР Си Цзиньпинь сегодня прибыл с двухдневным визитом в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее в Белом доме заявили, что хотят предотвратить попытки Китая представить встречу Си Цзиньпина и Путина как миротворческую миссию.

В Министерстве иностранных дел ожидают, что Си Цзиньпинь использует влияние на Путина, чтобы заставить его прекратить агрессивную войну против Украины. Киев внимательно следит за визитом лидера Китая в Россию.

Правительство Великобритании призывает лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня повлиять на президента РФ Владимира Путина в вопросе прекращения бомбардировок украинских городов.

В феврале Китай представил свое видение мира в Украине. "Мирный план" состоит из 12 пунктов, но не содержит четких рекомендаций, как достичь их выполнения. В нем не сказано, что Россия является агрессором, а Украина жертвой агрессивной войны. В релизе также не упоминается, что именно Россия начала полномасштабную войну против Украины и совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине. Китай также не призывает Россию вывести свои войска с украинской территории и прекратить убивать мирное население.

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